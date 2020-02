Kritik an Klinikum in Hannover Behandlung von vermeintlichem Mafiaboss - Polizei-Einsatz kostet 900.000 Euro

Schwer bewaffnete Beamte bewachten einen vermeintlichen Mafiapaten in einer Klinik in Hannover - das Haus wurde für die Behandlung kritisiert. Nun steht fest, was der Einsatz gekostet hat.