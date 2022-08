Der juristische Fachverlag C.H. Beck gerät wegen seiner Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen unter Druck: Wie das Fachportal Legal Tribune Online berichtet , haben zahlreiche Juristinnen und Juristen in den vergangenen Tagen erklärt, dass sie für Kommentare in Verlagswerken nicht mehr zur Verfügung stehen. Grund dafür: das Mitwirken von Maaßen im »Epping/Hillgruber«, in dessen kommender Auflage er demnach das Verfassungsrecht kommentieren soll.