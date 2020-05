Harald Schmidt über den Sommerurlaub Icon: Spiegel Plus Dann schütte ich mich doch lieber zu Hause zu

Die Videokolumne von Harald Schmidt

Die Videokolumne von Harald Schmidt

Wann öffnet welche Grenze? Und wenn man es tatsächlich schafft, irgendwohin zu reisen, was kann man da dann überhaupt erleben? Die Aussichten sind so trist wie eine Kreuzfahrt in der Nordsee.