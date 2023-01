In einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Clip aus dem ITV-Interview mit dem Journalisten Tom Bradby antwortet Harry ausweichend auf die Frage, ob er an der Krönung seines Vater Charles III. im Mai in London teilnehmen werde, wenn man ihn einlade. "Bis dahin kann noch eine Menge passieren", so Harry, aber seine "Tür sei immer offen". Der Ball liege nun im Feld der Familie, es gebe eine Menge zu besprechen. Er hoffe, dass "sie" willens seien, über das Vorgefallene zu sprechen.