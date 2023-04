Der in London geborene Radcliffe wurde bereits als Teenager in der Rolle des Zauberlehrlings Harry Potter weltberühmt. Seine Partnerin Darke lernte er Berichten zufolge am Set des Films »Kill Your Darlings« aus dem Jahr 2013 kennen, in dem Radcliffe den amerikanischen Dichter Allen Ginsberg spielt, in den sich die von Darke verkörperte Gwendolyn verliebt.