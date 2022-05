Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Szene mit dem Begräbnis des populären Harry-Potter-Charakters wurde an dem Strand Freshwater West in Wales gedreht. Die malerische Küste ist ein beliebtes Ausflugsziel und zieht auch zahlreiche Fans des jungen Zauberers an. Der Ansturm sorgt dem Bericht zufolge laut der Denkmalschutzorganisation National Trust Wales aber auch für Probleme, etwa durch Verschmutzung oder begrenzte Kapazitäten an Parkplätzen und Toiletten. Daher möchte die Organisation die Meinung der Öffentlichkeit einholen.