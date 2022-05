Er wurde als unsympathischer Fiesling in »Harry Potter« bekannt: Tom Felton hat in einem Interview über seine Rolle als Draco Malfoy gesprochen – und die Folgen für sein Privatleben.

Ganz richtig ist das nicht. Denn zumindest ein Herz konnte er zeitweise gewinnen: das seiner Kollegin Emma Watson. In der Retrospektive »Return to Hogwarts« berichtete Watson, dass sie sich in Felton verknallt habe. »Ich kam in diesen Raum, in dem wir Nachhilfe hatten«, sagte Watson. »Die Aufgabe war, ein Bild von Gott zu zeichnen, wie wir ihn uns vorstellen, und Tom malte ein Mädchen mit umgedrehter Kappe auf einem Skateboard« – da habe es sie erwischt. Eine Beziehung entstand nie. Die beiden gelten als enge Freunde.