Die Herzogin von Sussex am Dienstag bei der Verleihung des »Women of Vision«-Awards am vergangenen Dienstag in New York. Nach der Veranstaltung waren Meghan und Prinz Harry eigenen Angaben zufolge in eine gefährliche Verfolgungsjagd mit Paparazzi verwickelt, gemeinsam mit Meghans Mutter. Um den Fotografen zu entkommen, nahmen das Trio und ein Bodyguard zeitweise ein Taxi.

Für den Fahrer Sucharn Singh begannen damit aufregende Minuten.

Sucharn Singh Taxifahrer:

»Ich sage immer: Du weißt nicht, wen du mitnehmen wirst. Meine Theorie ist hiermit belegt: Du weißt nicht, wer bei dir einsteigen wird.«

Sucharn Singh Taxifahrer:

»Ich fuhr die 67. Straße entlang und sehe einen Mann im Anzug winken. Er sagte: Bist du frei? Ich sage: Ja. Er: Suchst du eine Tour? Ich: Klar. Er: Fahr rechts ran. Ich fuhr also rechts ran, und einige Minuten steigen drei Personen aus einem schwarzen Auto direkt in mein Taxi um. Und das waren Prinz Harry und Meghan, und eine weitere Frau war auch noch dabei. Als wir losfuhren, blockierte ein Müllauto die Fahrbahn, und plötzlich waren da Paparazzi und machten Fotos. Sie hörten erst auf, als der Sicherheitsmann ausstieg und sie fortschickte. Das Müllauto machte dann Platz. Die Paparazzi folgten unserem Auto. Prinz Harry, seine Ehefrau und die andere Frau waren nervös und wirkten verängstigt.«

Die Fahrt endete schließlich dort, wo sie begonnen hatte – nahe einer Polizeistation.

Sucharn Singh Taxifahrer:

»Der Sicherheitsmann sagte: Fahr zurück. Als wir zurückfuhren, folgten uns die Paparazzi mit ihrem Auto.«

Reporterin:

»Wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt?«

Sucharn Singh Taxifahrer:

»Ich habe mich normal gefühlt. Aber ich bin mir sicher, dass sie angespannt waren, weil seine Mutter bei einem Verkehrsunfall gestorben ist, als sie vor Paparazzi davonfuhr. Ich denke, sie waren aufgewühlt.«

Harrys Mutter, Prinzessin Diana, war 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen, nachdem sie von Paparazzi verfolgt worden war. Prinz Harry hat schon oft das aggressive Vorgehen von Boulevardjournalisten gegenüber ihm und seiner Familie beklagt.