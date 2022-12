Der britische Prinz Harry und seine US-amerikanische Ehefrau Meghan Markle suchen erneut die große Bühne. Die Streaming-Plattform Netflix hat eine Doku-Serie über den Familienstreit im Hause Windsor produziert, in der die beiden im Mittelpunkt stehen.

Patricia Alexandra Dreyer, DER SPIEGEL: »Also Harry spricht ganz verklärend über seine große Liebe zu Meghan. Und sagt dann: Eigentlich sei es in der Windsor-Familie so, dass insbesondere die Männer sich ihre Partnerinnen danach aussuchen, ob sie in diese Rolle passen. Prinzessin sein, Herzogin sein, Fürstin sein. Und das ist nicht nur eine Salve gegen seinen Vater, der seine Mutter Diana damals wirklich aus Kalkül geheiratet hat. Sondern auch gegen den Bruder, so hat es jedenfalls den Anschein, weil gleichzeitig diese Bilder gezeigt werden von William und Kate. Also hat man schon das Gefühl: Oh, hier hat noch jemand ein Hühnchen zu rupfen.«

Patricia Alexandra Dreyer, DER SPIEGEL: »Es wird ja auch thematisiert in der Doku, wie aufdringlich, und das ist noch untertrieben, der britische Boulevard ist. Wie sie von Paparazzi bedrängt werden. Welche Stories sich die Medien über sie ausgedacht haben. Wie Freunde und Bekannte bedrängt werden, etwas preiszugeben über die beiden. Wie da verzerrt und gedreht und erfunden wird.«

Für gewöhnlich spricht die britische Königsfamilie nicht offen über Privates. Viele Briten verstehen deshalb auch nicht, weshalb das Paar diese Form der Öffentlichkeit für ihre intimen Angelegenheiten gewählt hat.

»Ich bin mir sicher, dass vieles schief gelaufen ist. Aber das gibt es in jeder Familie. Und man hält einfach die Klappe und redet untereinander.«

»Ich hätte gehofft, dass sie das alles im Privaten klären könnten.«

»Für jemanden, der nicht in den Medien sein will, suchen sie eine große Medienaufmerksamkeit.«

Patricia Alexandra Dreyer, DER SPIEGEL: »Sie sagen mit dieser Doku, das hier ist unsere Geschichte. Und wir erzählen sie. Und wenn wir selber entscheiden, was wir preisgeben, das ist das auch okay, wenn wir Persönliches zeigen. Aber na klar, sie machen das nicht für umsonst. Sie verdienen damit eine Menge Geld. Und sind somit Teil der Medienmaschine, die sie so harsch kritisieren.«

Das Paar nimmt in seiner Serie auch das Commonwealth als lukratives Erbe der Kolonialzeit ins Visier, bleibt dabei aber selbst nicht frei von einer Doppelmoral.

Patricia Alexandra Dreyer, DER SPIEGEL: »Man merkt es zunächst gar nicht, wie ungeheuerlich das ist, dass ein Mitglied der Windsor-Familie das in einer Dokumentation so krass rausarbeitet. Und da müssen Harry und Meghan sich einfach fragen lassen: Warum seid ihr denn dann noch Mitglieder dieser Familie? Also warum habt ihr dann noch eure Titel? Und warum ist es euch so wichtig, dass eure Kinder auch Titel kriegen, wenn diese Institution so fragwürdig ist in euren Köpfen?«