Wieder brennt es am Harzer Brocken. Das bei Touristen beliebte Plateau des 1141 Meter hohen Berges wird derzeit evakuiert. Wanderer und Ausflügler werden wegen der starken Rauchentwicklung mit Bussen in Sicherheit gebracht, wie eine Sprecherin der Stadt Wernigerode sagte. Die Evakuierung werde noch bis in den Abend hinein dauern. Auf dem Gipfel befinden sich unter anderem ein Hotel und der Brockenbahnhof der Harzer Schmalspurbahnen.