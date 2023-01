Auch die Parkplätze und Zufahrtsstraßen rund um Torfhaus waren an beiden Wochenendtagen überfüllt. Die Polizei in Braunlage sprach am Sonntag gar von einer »katastrophalen Lage« und riet Autofahrern, nicht mehr in den Ort zu fahren. Der Parkplatz am Hexenritt sei schon am Vormittag belegt gewesen, ebenso der Parkplatz an der Wurmbergseilbahn.