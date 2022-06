Seit Freitag gilt im Landkreis Harz die zweithöchste Waldbrand-Warnstufe. Bereits im Frühjahr war es mehrfach zu Bränden im Harz gekommen. So gab es Ende April einen größeren Feuerwehreinsatz am Brocken im Nationalpark Harz. Die Wälder dort wurden in den vergangenen Jahren immer wieder durch Borkenkäfer-Befall, Trockenheit und Stürme in Mitleidenschaft gezogen.