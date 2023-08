Mit einem Brand im Laderaum ist ein Müllauto in Hattingen an der Ruhr direkt zur Feuerwehr gefahren. Der Fahrer des Müllfahrzeugs hatte am Montag bemerkt, dass seine Ladung qualmte und sich umgehend bei der nahe gelegenen Feuerwache gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Da die Rauchentwicklung nicht so massiv war, habe der Fahrer entschieden, der Feuerwehr entgegenzukommen, hieß es weiter.