Am Sonntagabend (Ortszeit) gelang es Rettungskräften in Changsha, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Hunan, eine Frau mehr als 50 Stunden nach dem Zusammenbruch eines Wohnhauses aus den Trümmern zu retten. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich laut einem Bericht des chinesischen Fernsehsenders CCTV in stabilem Zustand.