Noch ermittelt die Wasserschutzpolizei Regensburg zur Ursache des Unglücks. Der Frachter hatte laut Schifffahrtsverwaltung eine ordnungsgemäße Zulassung und war nicht überladen.

Schillinger hält für wahrscheinlich, dass die Schiffswand an einer Stelle undicht war und so Wasser in den Laderaum eindringen konnte. Eisenerz habe eine fünf- bis sechsmal so hohe Dichte wie Wasser. Das Schiff wurde 1957 gebaut und zwischenzeitlich verlängert – was immer eine mögliche Schwachstelle ist. Es sank schnell. Den Bruch untersucht nun ein von der Versicherung bestellter Havariekommissar, der auch die Bergung leitet. Zuvor hatte ein Schwimmbagger zwei Drittel des Erzes und die Ladeluken entfernt, das gefaltete Metall der Luken stapelt sich nun oben am Schleusenrand. Um Verunreinigungen in der Donau zu vermeiden, legten die Mitarbeiter des Schifffahrtsamtes Ölschlängel in die Schleuse.