Am Freitag waren im Küstendorf Kaanapali, nördlich der besonders betroffenen Kleinstadt Lahaini im Westteil der Insel, weitere Evakuierungen angeordnet worden. Dort hatten Winde die Brände neu entfacht. Ein Feuer nahe einer Tankstation in Kaanapali sei aber noch am Abend unter Kontrolle gebracht worden, hieß es weiter. Hunderte Fahrzeuge hätten auf das Auftanken gewartet, am Samstag werde dort kein Treibstoff ausgegeben.