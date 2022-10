Fast 30.000 US-Dollar Spenden

Begleitet von seinem Guide überquerte Nikic am späten Donnerstagabend nach 16 Stunden und 31 Minuten die Ziellinie. Hinter ihm lagen 3,86 Kilometer Schwimmen im Pazifik, 180,2 Kilometer auf dem Rad und ein Marathon bei großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit. Im Ziel stimmten viele die legendären Worte mit an: »Chris, you are an Ironman« (zu Deutsch: Chris, du bist ein Ironman). Für die Vorbereitung des Ironmans auf Hawaii hatte er fast 30.000 US-Dollar Spenden gesammelt .