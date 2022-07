Riesige Wellen haben am Wochenende an der Südküste Hawaiis Häuser, Geschäfte und Straßen unter Wasser gesetzt. Vor der Insel Oahu sei am Sonntag eine schätzungsweise 7,60 Meter hohe Welle gesichtet worden, teilte die Umweltbehörde der US-Inselgruppe im Pazifik am Montag (Ortszeit) mit .