Fünf Tage ist es nun her, dass die Stadt Lahaina auf der hawaiianischen Insel Maui fast völlig vom Feuer zerstört wurde. Noch immer werden hunderte Menschen vermisst, wie viele es genau sind, weiß niemand.

June Lacuesta, Einwohner von Maui:

»Ich möchte die Quijano-Familie, die Coloma-Familie und die Villegas-Familie finden, seit drei Tagen suchen alle nach ihnen.«

Auch June Lacuesa weiß immer noch nicht, ob es seinen neun vermissten Verwandten gut geht. Seit dem verheerenden Feuer ist der Kontakt abgebrochen. Wie viele andere hat er eine Suchanzeige in sozialen Netzwerken geteilt.

June Lacuesta, Einwohner von Maui:

»Ich kann nicht sagen, wie es sich gerade anfühlt. Es ist alles … Ich kann es in mir spüren. Und wenn ich sehe, wie es in Lahaina selbst aussieht, kann ich auch nicht beschreiben, welche Gefühle das in mir auslöst.«

Hier am Angehörigen-Zentrum auf Maui in der Kahului-Gemeinde laufen Informationen über vermisste Menschen ein. Für einige gibt es auch gute Nachrichten.

Ed Gazmen, Einwohner aus Lahaina:

»Wir haben versucht meinen Bruder Glenn und meine Schwägerin Glee zu finden und Gott sei Dank haben wir durch das Angehörigen-Zentrum gehört, dass es ihnen gut geht.«

Die Suche nach Vermissten in den mitunter völlig zerstörten Häusern geht weiter, die Zahl der Toten stieg auf 93. Damit sind es die tödlichsten Brände seit mehr als einem Jahrhundert in den gesamten USA. Am Samstag rief der Gouverneur des Insel-Bundestaates dazu auf, sich auf weiter Opfer vorzubereiten.

Josh Green, Gouverneur Hawaii:

»Als wir vor zwei Tagen hier waren, war die Zahl noch kleiner, aber sie wird weiter steigen. Wir möchten, dass sich die Menschen darauf vorbereiten.«

Erst drei Prozent der verwüsteten Fläche konnten bislang durch Suchtrupps mit Spürhunden erkundet worden. Unterdessen wird das Ausmaß der Brände immer klarer, über 2200 Häuser seien niedergebrannt teilte die US-Katastrophenschutzbehörde Fema mit, der Wiederaufbau werde etwa 5,5 Milliarden US-Dollar kosten. Fürs Erste unterstützen sich die Hawaiianer momentan mit Spenden gegenseitig, wo es nur geht.

Kritik wächst nun an den Behörden. Nach Berichten von Überlebenden hatte es keinerlei offizielle Warnung gegeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun und will die Entscheidungen der Verantwortlichen während und nach den Waldbränden prüfen.