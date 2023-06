»Hohe Werte von Vulkangasen sind der Hauptgrund zur Besorgnis, da diese weitreichende Auswirkungen auf die Entstehung von Winden haben können«, so der USGS. Wenn Schwefeldioxid am Gipfel freigesetzt werde, reagiere dieses in der Atmosphäre, wodurch ein sichtbarer Nebel, sogenannter Vulkansmog, entstehe, der sich über den Kilauea hinweg ausbreiten könne. Dieser sogenannte Vulkansmog kann laut der US-Behörde bei Menschen und Tieren zu Atemproblemen führen und auch Pflanzen beeinträchtigen.