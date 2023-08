Trotz allem: Start des Festivals

Das Festival startete am Nachmittag trotz strömenden Regens mit dem geplanten Bühnenprogramm, nachdem es bereits am Vormittag durch den traditionellen Auftritt der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Wacken offiziell einläutet wurde. Veranstalter Jensen und Hübner betonten in ihrer Videobotschaft, die Veranstaltung solle trotz widriger Umstände stattfinden. Alle Beteiligten würden dafür nun »alles tun«, sagte Hübner.

Wie geht es weiter?

Wie es in Wacken in den kommenden Tagen weitergeht, bleibt abzuwarten. Die Veranstalter wollen das Programm des in der Nacht zu Sonntag endenden Festivals tagesaktuell veröffentlichen. Ursprünglich wurden insgesamt mehr als 200 Bands auf den neun Bühnen erwartet. Mit den Verspätungen zum Start begründeten die Veranstalter die Streichung von sechs Bands. Dabei handelt es sich unter anderem um Bands, die am Nachwuchs-Wettbewerb »Metal Battle« teilnehmen wollten.