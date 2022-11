Alles für ein gutes Foto? Ein 24-Jähriger in Heidelberg soll einen mehreren Meter hohen Haufen Grünschnitt mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet haben, wie die Polizei in Mannheim am Dienstag mitteilte. Der Mann gab demnach an, er habe die »Silhouette der flackernden Flammen im Vordergrund« fotografieren wollen. Verletzt wurde niemand.