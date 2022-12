Die geplante Entschärfung einer Weltkriegsbombe sorgt in der Heidelberger Innenstadt seit Freitagmorgen für Einschränkungen. Wie die Stadt mitteilte, sind von der gegen sieben Uhr begonnenen Evakuierung des betroffenen Gebiets rund um den Heidelberger Hauptbahnhof etwa 4000 Bewohner betroffen. Hochschulen, Kindergärten und Firmen bleiben in dem Bereich am Freitag geschlossen.