Der Spitzenkoch Heinz Winkler ist tot. Der 73-Jährige sei nach kurzer schwerer Krankheit am Freitag gestorben, hieß es auf der Homepage seines Hotels und Restaurants »Residenz Heinz Winkler« in Aschau im Chiemgau. »Eine Legende der Kochkunst ist aus dem Leben getreten«, heißt es weiter. Mehrere deutsche Medien berichten, dass Winkler nach einem Zusammenbruch in Aschau in eine Klinik gebracht und dort ins künstliche Koma versetzt wurde. Ein Multiorganversagen habe dazu geführt, dass er nicht mehr aus dem künstlichen Koma geholt werden konnte. In der Nacht von Freitag auf Samstag seien die Geräte abgestellt worden.