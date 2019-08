Die Suche nach der entwischten Kobra in Herne ist offenbar beendet. Die Schlange sei lebend entdeckt worden, sagte ein Stadtsprecher. Der Schlangenexperte sei auf dem Weg. Ein Mann habe das Reptil in einer Kelleröffnung gesichtet.

Zuvor hatte die Stadt den ausquartierten Bewohnern erlaubt, in ihre Wohnungen zurückzukehren. Es hatte die Vermutung gegeben, dass die Kobra sich in den Kellerräumen versteckt haben könnte. Der Dachboden und der Keller waren laut Stadt amtlich versiegelt worden. Zwischenzeitlich war auch erwogen worden, das Tier mit Gas zu töten.

Die hochgiftige Monokelkobra war am Sonntag in einer Wohnanlage von einer Bewohnerin entdeckt worden. Die Stadt vermutet, dass das Tier aus der Wohnung eines Mieters stammt, in der dieser 20 Giftschlangen hielt. Der Wohnkomplex war aus Sicherheitsgründen evakuiert worden.

In der nordrhein-westfälischen Politik wurde angesichts des Vorfalls die Forderung nach Auflagen für die Haltung von giftigen Gefahrtieren wie Schlangen oder Skorpionen immer lauter. "Ich persönlich bin gegen die Haltung sehr gefährlicher Tierarten in Wohnungen oder Häusern", hatte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Dienstag gesagt. Forderungen nach einem entsprechenden Gesetz kommen auch von SPD und Grünen.