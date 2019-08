Seit Sonntag sorgt eine etwa 1,50 Meter lange Giftschlange für Aufregung unter den Anwohnern der Bruchstraße in Herne. Die Schlange soll einem Tierhalter entwischt sein, der laut Stadt etwa 20 Giftschlangen in seiner Wohnung hält.

Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr legten Mehl und beidseitiges Klebeband in den Häusern aus. Ein Schlangenexperte und mehrere Mitarbeiter des Ordnungsamts durchsuchten die Häuser auf Kriechspuren im Mehl. Die Kobra fanden sie nicht.

Die Behörden schlossen nicht aus, dass die Schlange zwischenzeitlich in ihr Terrarium zurückkehren könnte. Im Keller sei Schlangenhaut gefunden worden. Experten sollen nun überprüfen, ob die Haut zu einer der rund 20 in der Wohnung sichergestellten Schlangen passt.

Eine Nachbarin hatte die Kobra am Sonntagnachmittag im Hausflur entdeckt und die Polizei alarmiert. Drei Häuser sind der Stadt zufolge über die Keller mit dem Wohnhaus verbunden, in dem der Tierhalter lebt. Daher wurden die vier Häuser vorsorglich evakuiert. Die 30 Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten sowie in einer städtischen Notunterkunft unter.

Ausgangsverbot für Kinder und Katzen

"Der Stand vor Ort hat sich noch nicht verändert", sagte Christoph Hüsken, Sprecher der Stadt Herne am Montag. Die Sicherheitsmaßnahmen blieben vorerst bestehen und die Bewohner dürften noch nicht in ihre Häuser zurückkehren. Nachbarn sollten weiterhin vorsichtig sein, ihre Fenster und Türen geschlossen halten und die Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet lassen.

"Wir haben auch unsere Katzen eingesperrt", sagte eine Nachbarin. Die Anwohner hätten Sorge, dass die Schlange sich nicht mehr im Wohnhaus befinde, sondern über die Felder krieche, die an die Siedlung grenzen. "Im Moment spielt hier kein Kind im Garten", sagte sie dem SPIEGEL.

Die rund 20 Tiere sollten in der Wohnung des Halters sichergestellt und abtransportiert werden, sagt Hüsken. Dem Mieter werde die Haltung der Tiere bis auf Weiteres untersagt. Er habe zwar bei einem Gespräch in seiner Wohnung bestritten, dass die Schlange ihm gehöre, sagte Hüsken. Es stehe aber fest, dass in den Terrarien mehrere Kobras gefunden wurden.

Etwa 1,50 Meter lang und sechs Zentimeter dick

Die Feuerwehr habe bereits am Sonntag alle Schlösser austauschen lassen. "Damit die Bewohner, die vom Einsatz nichts mitbekommen haben, das Haus nicht betreten können", sagte Hüsken. Ein 29-Jähriger, der zwischenzeitlich bei seinen Eltern untergekommen ist, sagte: "Ich finde es lächerlich, dass man in Nordrhein-Westfalen solche Viecher halten darf." Laut Stadtsprecher Hüsken ist die Haltung von Giftschlangen in NRW grundsätzlich nicht verboten.

Bei der Schlange handelt es sich laut Schlangenexperte Roland Byner um eine hochgiftige Monokelkobra. Nach Schätzungen des Experten sei die Schlange zwischen 1,40 Meter und 1,60 Meter lang und habe einen Durchmesser von sechs Zentimetern. Ein Biss sei lebensgefährlich, sagte Byner.

Der Deutsche Tierschutzbund fordert eine Liste mit Tierarten, die problemlos gehalten werden können. Giftschlangen sollten darauf nicht verzeichnet sein.