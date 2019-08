Suche nach Kobra in Herne "Das ist natürlich kein schöner Zustand für die Anwohner"

Die entwischte Kobra aus Herne ist immer noch verschwunden. Das sagte ein Sprecher der Stadt. Für die Anwohner habe dies zur Folge, dass sie weiterhin nicht in ihr Zuhause dürfen. "Das ist natürlich kein schöner Zustand für die Anwohner, aber wir müssen die Sicherheit vorgehen lassen."

Die hochgiftige Monokelkobra war vermutlich am Sonntag aus einer Wohnung ausgebüxt. Drei Häuser sind der Stadt zufolge über Keller mit dem Wohnhaus verbunden, in dem der Tierhalter lebt. Daher wurden die vier Häuser vorsorglich evakuiert. Die 30 Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten sowie in einer städtischen Notunterkunft unter (lesen Sie hier, was die Anwohner zu der Situation sagen).

Um die Schlange zu finden, wurde unter anderem Mehl verstreut. Nun solle geprüft werden, ob die Schlange Spuren im Mehl hinterlassen habe, sagte der Sprecher.

"Wir warten auf die Einschätzung der Schlangenexperten"

In der Wohnung, aus der das Tier vermutlich stammte, wurden noch weitere Giftschlangen gefunden. Die Polizei stellte rund 20 Exemplare sicher. Möglicherweise sei die gesuchte Kobra, die zwischen 1,40 Meter und 1,60 Meter lang und einen Durchmesser von sechs Zentimetern haben soll, bereits unter ihnen, weil sie auch selbstständig zurückgekehrt sein könnte. "Wir warten auf die Einschätzung der Schlangenexperten", sagte der Sprecher.

Dass exotische Tiere abhandenkommen, passiert in Deutschland gerade in den Sommermonaten immer wieder. So suchte die Polizei in Tornesch im Kreis Pinneberg Anfang August nach einem Tigerpython, der aus einem Freigehege in einem Garten ausgebüxt war.

Von dem Tier ging der Polizei zufolge - anders als nun in Herne - aber keine Gefahr aus. Die Schlange komme mehrere Monate ohne Nahrung aus. Sie sei friedlich und nicht aggressiv. Wenige Tage später entdeckten die Besitzer das Reptil auf einem Nachbargrundstück.