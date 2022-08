Der Busfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Freitag in Herrenberg bei Tübingen an der Ausfahrt von einem Busbahnhof die Vorfahrt eines Wohnmobils missachtet. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin der Bus über den Abhang rutschte.

Die Front des Busses wurde bei dem Unfall zertrümmert, das Wrack soll nun mit Kränen geborgen werden. Einer ersten Schätzung zufolge beläuft sich der Sachschaden auf 115.000 Euro. Gutachter sollen bei der Analyse des Unfallhergangs helfen.