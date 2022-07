Prozess in Frankreich Kleinkind erstickt an Wurst – Hersteller freigesprochen

Ein französisches Strafgericht hat den deutschen Fleischwarenhersteller Herta im Fall eines knapp dreijährigen Jungen freigesprochen, der vor acht Jahren an einem Stück Wurst erstickt war. Es könne »kein Tatbestandsmerkmal der fahrlässigen Tötung« festgestellt werden, gab das Gericht der südwestfranzösischen Stadt Dax in seiner Urteilsbegründung bekannt. Der zwei Jahre und elf Monate alte Junge war im August 2014 auf einem Campingplatz an der Atlantikküste erstickt, wo die Familie ihren Sommerurlaub verbrachte.