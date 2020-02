SPIEGEL-Redakteur Dennis Deuermeier ist in Volkmarsen. Er berichtet von weiträumigen Absperrungen am Ort des Vorfalls und bedrückter Stimmung. Der Karnevalsumzug soll zu den größeren in der Region gehören, jährlich seien 4000 bis 5000 Besucher bei der Veranstaltung.