Hessen Badegäste retten Dreijährige aus See

Badegäste haben in Hessen einem dreijährigen Mädchen aus Sachsen-Anhalt das Leben gerettet. Das Kind trieb am Dienstagnachmittag leblos im Gederner See im Wetteraukreis am Rand eines Schwimmbereichs, wie die Polizei mitteilte.

Einige Besucher entdeckten das Mädchen, zogen es an Land und belebten es wieder. Rettungskräfte übernahmen dann die weitere Versorgung der Dreijährigen und brachten sie mit einem Hubschrauber in eine Klinik.

Wie es zu dem Notfall kommen konnte, wollen die Ermittler mit Hilfe von Zeugen klären. "Es besteht der Verdacht, dass das Kind unbeaufsichtigt mit weiteren Kindern am See spielte." Wo die Eltern sich währenddessen aufhielten, ist bislang unklar.