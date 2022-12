Ein dreijähriges Kind ist bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Hessen gestorben. Die Mutter sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei Marburg am Donnerstag mit. Demnach ereignete sich das Unglück am Mittwoch an einem mit Geländern versehenen offiziellen Fußgängerübergang in Lahntal-Sarnau. Ein im Kinderwagen liegendes Kleinkind blieb unverletzt.