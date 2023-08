Illegale Tracks in Hessen Immer mehr Mountainbiker in den Wäldern – Pflanzen und Tiere bedroht

Illegale Strecken geteilt

Die Digitalisierung befördere das Problem. Die Biker speichern demnach ihre verbotenen Touren dank GPS-Funktion und teilen sie mit ihren Freunden oder sogar mit einer ganzen App-Community. Nach Meinung von Raupach ist das illegal. »Hier sollte der Gesetzgeber einschreiten«, fordert er seit Jahren.

Besonders viele heimlich angelegte Mountainbiking-Strecken durch den Wald gebe es seines Wissens am Großen Feldberg im Rhein-Main-Gebiet, aber zum Beispiel auch in den Bergen rund um Gießen und Kassel. Mit diesen Trails würden teils erhebliche Schäden an jungen Bäumen, weiteren Pflanzen und am Boden verursacht, heißt es auch von Hessen-Forst in Kassel. Zudem würden Wildtiere aufgeschreckt.