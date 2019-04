Auf A5 in Hessen Lastwagen bleibt an Schilderbrücke hängen - Fahrer tot

Tödliches Unglück auf der Autobahn 5 in Hessen: Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Kipplaster an einer Brücke mit einem Verkehrsleitsystem hängengeblieben. Der 66-Jährige starb noch am Unfallort.