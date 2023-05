Beim Absturz eines Segelflugzeugs ist in Nordhessen der 59-jährige Pilot ums Leben gekommen. Laut Zeugen sei das Flugzeug kurz nach dem Start vom Flugplatz Bad Wildungen aus einer Höhe von rund 100 Metern auf ein Feld gestürzt, teilte die Polizei in Kassel mit. Der Pilot konnte nur tot geborgen werden. Am Flieger entstand Totalschaden.