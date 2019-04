Nach Blitzeinschlag Osthessischer Seulingswald steht in Flammen

Ein Blitzeinschlag während eines Unwetters hat vermutlich zu einem Waldbrand im hessischen Seulingswald geführt. Betroffen von dem am Mittwochabend ausgebrochenen Feuer im Landkreis Hersfeld-Rotenburg sei ein etwa sieben Hektar großes Waldgebiet in der Nähe der Autobahn A4. "Wir gehen davon aus, dass ein Blitz in den Wald eingeschlagen hat", sagte ein Polizeisprecher.

Die mit etwa 400 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr habe das Feuer unter Kontrolle und gehe nicht von einer Ausweitung aus. Es drohten allerdings noch Bäume umzustürzen. Anwohner seien nicht in Gefahr. Drei Einsatzkräfte mussten mit Rauchgasvergiftungen in einem Krankenhaus behandelt werden.