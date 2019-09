Drei Menschen sind in Hessen bei Wartungsarbeiten an einem Sendeturm tödlich verunglückt. Sie stürzten nach Polizeiangaben mit einer Gondel aus 50 Meter Höhe ab.

Der "Sender Hoher Meißner" gehört dem Hessischen Rundfunk (HR). Er steht auf dem Hohen Meißner bei der Kleinstadt Hessisch Lichtenau. Der HR berichtet, es hätten Arbeiten stattgefunden, die eine Fremdfirma ausgeführt habe.

Laut Polizei hat das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel die Ermittlungen übernommen; ein Ingenieur des HR ist ebenfalls unterwegs. Die Unglücksstelle ist für die weitere Ursachenermittlung abgesperrt.

Vor wenigen Tagen hatte der HR mitgeteilt, an dem Sender werde eine neue Antenne aufgebaut. Mit ihr sollen künftig Radiosignale über DAB+ ausgestrahlt werden. Die Sendeanlage am Hohen Meißner wurde laut HR 1955 in Betrieb genommen und besteht aus mehreren Masten.