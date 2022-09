Wie üblich wird gegen 12 Uhr eine zweite Proklamation am »Royal Exchange«, der früheren Londoner Börse und einem heutigen Luxus-Einkaufszentrum, verlesen werden. Weitere öffentliche Verkündungen erfolgen am nächsten Tag um 12 Uhr in Schottland, Nordirland und Wales. In Anerkennung des neuen Souveräns wird die Trauerbeflaggung am Saint James' Palace bis 13 Uhr am Sonntag unterbrochen werden.