Dazu gebe es in einigen Regionen Dauerregen: In Vorpommern wurden laut DWD zu den bereits gefallenen Regenmengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter in den vergangenen 24 Stunden weitere 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter bis Montagnachmittag erwartet. Am Abend zieht der Regen gen Ostsee ab.