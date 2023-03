Eine 91-Jährige ist im hessischen Hilders in einen Bach gestürzt und gestorben. Die Polizei in Fulda geht von einem »tragischen Unglücksfall« aus . Demnach hatten Zeugen am Mittwochnachmittag die Rettungskräfte über einen leblosen Menschen in dem Bach informiert. Ein Zeuge barg die Frau bereits vor dem Eintreffen der Retter aus dem Wasser und reanimierte sie.