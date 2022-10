Unglück im Himalaja Mindestens 19 Bergsteiger bei Lawinenabgang gestorben

Die Lawine traf das Bergsteiger-Team am Dienstag auf einer Höhe von mehr als 5000 Metern, als es am Abstieg war. Es handelte sich um eine rund 40-köpfige Gruppe, die aus Teilnehmern und Ausbildern eines Lehrgangs bestand. Bei 17 der Toten handelt es sich um Bergsteigerschüler, bei zwei Opfern um ihre Ausbilder, berichtet die Nachrichtenagentur Press Trust of India .