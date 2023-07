Globale Erwärmung sorgt für mehr Hitzewellen

Dennoch müssen sich die Menschen in Deutschland auf viele Hitzetage im Juli und August einstellen. Der Deutsche Wetterdienst hat anhand saisonaler Vorhersagen eine hohe Wahrscheinlichkeit berechnet, dass der Bundesrepublik auch 2023 ein heißer, trockener Sommer bevorsteht mit vielen Tagen über 30 Grad.

Im Zuge des Klimawandels werden Hitzewellen nach Angaben der Europäischen Umweltagentur häufiger, intensiver und langandauernder. Schon der Sommer 2022 war der wärmste, den man in Europa jemals verzeichnet hat. Und Hitze tötet, wie sich in der sommerlichen Übersterblichkeit in vielen Ländern zeigte: vor allem in der dreiwöchigen Hochsommerphase ab Mitte Juli 2022.