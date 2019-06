Hitzewelle in Deutschland Wetterdienst warnt vor besonders starker UV-Strahlung

Vor besonders starker UV-Strahlung hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) gewarnt. Die aktualisierte Warnung galt für fast ganz Deutschland. Nur ein schmaler Küstenstreifen an Nord- und Ostsee sowie Schleswig-Holstein waren nicht betroffen.

UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs: "Jedes Zuviel an UV-Bestrahlung, das heißt jede Hautrötung und jeder Sonnenbrand, können die Zellstruktur der Haut verändern", teilt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit. "Je häufiger diese Schädigungen passieren, desto höher ist das Risiko, dass in einem späteren Lebensalter Hautkrebs entsteht."

Am Samstag werden laut DWD "in der Mitte und im Süden hohe UV-Strahlungswerte" erwartet. Am Ober- und Hochrhein müssten sich die Menschen zudem auf eine starke Wärmebelastung einstellen.

Erste Hitze-Todesopfer in Europa

Bei nahezu wolkenlosem Wetter mit viel Sonne sollten die Temperaturen in Deutschland auf 29 bis 36 Grad ansteigen. Nur an den Küsten und im höheren Bergland bleibe es mit 22 bis 29 Grad etwas kühler. Auch am Sonntag werde es wieder sonnig und warm mit Temperaturen bis zu 39 Grad.

Nicht nur in Deutschland, auch im Rest Europas leiden die Menschen unter der Hitze. In Frankreich ist der bisherige Temperaturrekord schon am Freitag gefallen - mit mehr als 45 Grad in mehreren südfranzösischen Orten. So wurden in Gallargues-le-Montueux 45,9 Grad registriert. In Frankreich hatten am Freitag 4000 Schulen nicht geöffnet oder eine Notfallbetreuung eingerichtet, wie Frankreichs Premier Édouard Philippe mitteilte.

In mehreren Ländern forderte die Hitzewelle bereits erst Todesopfer - bisher sind es fünf. Am Freitag erlitt in der Nähe von Rennes im Westen Frankreichs ein 33-jähriger Dachdecker einen tödlichen Schwächeanfall, als er auf einem Dach bei 35 Grad im Schatten seiner Arbeit nachging. Auch in Spanien und Italien starben Menschen. Unter anderem ein 17 Jahre alter Landarbeiter in der Provinz Córdoba.