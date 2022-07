Auch in Griechenland hat ein Feuer zu einer kritischen Lage geführt. Starke Winde fachten am Dienstagabend ein kleines Feuer im Nordosten Athens zu einem Großbrand an. »Die Lage ist schwierig«, sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsrundfunk. Immer wieder erhielten die Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Region Warnungen per SMS, um sie auf das mögliche Verlassen ihrer Häuser vorzubereiten, falls der Zivilschutz dies anordne. Vier Ortschaften wurden bereits evakuiert, weil die Flammen sich bedrohlich näherten, teilte der Sprecher der Feuerwehr weiter mit. 15 Löschflugzeuge, neun Hubschrauber sowie Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helferinnen und Helfer waren im Einsatz gegen die Flammen, die sich kilometerweit ausdehnten.

Wegen eines großen Waldbrandes an der italienisch-slowenischen Grenze sperrten die Behörden in Italien einen Autobahnabschnitt und unterbrachen eine Zugverbindung. Nach Angaben des Zivilschutzes in Friaul-Julisch Venetien sei das Feuer bei Monfalcone, einer Adriastadt nördlich von Triest, ausgebrochen. Auch in Südtirol kämpften Einsatzkräfte nahe Bozen unter anderem mit einem Löschhubschrauber gegen einen Waldbrand im Wandergebiet an der Guntschna Promenade. Am Nachmittag meldete die Feuerwehr, das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden.

Ein ungewohntes Bild gab es in den Niederlanden: Dort waren am Dienstag Streuwagen auf den Straßen. Das Salz wird nicht wegen Glätte gestreut, sondern um den Asphalt zu kühlen, teilte die Kommune Hardenberg mit. Das Salz entzieht der Luft Feuchtigkeit, und die wiederum kühlt den Asphalt ab.