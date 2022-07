Hitzewelle in Frankreich verschiebt sich Richtung Osten

10.47 Uhr: Die Hitzewelle in Frankreich klingt im Westen des Landes etwas ab. Der französische Wetterdienst Météo-France hob die höchste Hitze-Warnstufe für 15 Départements an der Atlantikküste auf. Für 73 der 101 Départements in Frankreichs galt jedoch weiterhin die zweithöchste Warnstufe. Im Osten des Landes soll es bis zu 40 Grad heiß werden, wie in Deutschland.

Derweil kämpften Einsatzkräfte gegen zwei große Feuer in der Nähe von Bordeaux. Fast 1700 Feuerwehrleute aus ganz Frankreich waren gegen die Brände im Einsatz, die nach Angaben der Behörden vom Montagabend rund 17.000 Hektar Wald zerstörten. In den umliegenden Gebieten mussten rund 16.000 Menschen am Montag in Sicherheit gebracht werden. Ein Mann wurde wegen des Verdachts auf Brandstiftung festgenommen. Westlich von Bordeaux unweit der höchsten Sanddüne Europas, Dune du Pilat, brannten fünf Campingplätze ab, 6000 Urlauber waren dort bereits vergangene Woche evakuiert worden.

Berliner Kleingärtner rufen zum wassersparenden Gießen auf

10.41 Uhr: Der Landesverband der Berliner Kleingärtner mahnt, während der lang anhaltenden Trockenheit umweltbewusst mit Wasser zu umzugehen. Der Verband ruft die Berlinerinnen und Berliner einer Mitteilung zufolge auf, Wasser nur dort und zielgerichtet einzusetzen, wo es unbedingt notwendig ist.

»Wir müssen uns in unseren Gewohnheiten umstellen – weg vom Flächenwässern, um unnötige Verdunstung zu vermeiden«, sagte Gert Schoppa, Präsident der Berliner Gartenfreunde. Eine weitere Maßnahme während der Trockenperiode sei, weniger häufig nur oberflächlich zu wässern, stattdessen seltener, aber durchdringend zu gießen. Auf Neupflanzungen solle man derzeit generell besser verzichten.

Häuser in der Toskana wegen Waldbrand evakuiert

10.33 Uhr: Die italienische Feuerwehr hat wegen eines großen Waldbrandes in der Toskana mehrere Bewohner in Sicherheit gebracht. Das Feuer brach am Montagabend in der Gemeinde Massarosa nördlich von Pisa aus, teilte die Feuerwehr mit. Laut des toskanischen Zivilschutzes hätten die Nacht über Winde aus Nordosten die Flammen weiter angetrieben, sodass sie auch Wohnhäuser bedrohten. Aus diesen wurden rund 30 Menschen evakuiert. Die Behörden sperrten zwischenzeitlich immer wieder die Verkehrsbrücke zwischen Lucca und Viareggio. Drei Hubschrauber und zwei Löschflugzeuge unterstützen die zwölf Feuerwehreinheiten am Boden.

EU will wegen Waldbrandgefahr Löschflugzeuge kaufen

10.25 Uhr: Angesichts der Häufung von Waldbränden plant die Europäische Union den Kauf von Löschflugzeugen. Mit mehreren Herstellern würden derzeit Gespräche geführt, sagte der EU-Kommissar für Krisenschutz, Janez Lenarčič. »Die Flugzeuge werden von den Mitgliedstaaten beschafft, aber zu 100 Prozent von der Europäischen Union finanziert.«