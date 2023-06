Hitze und Dürre Wie sich Einsatzkräfte auf neue Waldbrände vorbereiten

Ein Aufklärungsflug über dem bayerischen Voralpenland: Ein amtlich ausgebildeter Luftbeobachter hält nach Waldbränden Ausschau. Sind irgendwo über den Baumwipfeln Rauchschwaden auszumachen?

Kurt Schweda, Luftbeobachter:

»Das heißt, ich sehe eine Rauchwolke, spreche mich dann mit dem Piloten ab, dass wir diese Rauchwolke anfliegen, näher untersuchen. Und dann kann man aus der Luft schon erkennen, ist das ein bewachtes Feuer, sind da Leute dabei, zum Beispiel Waldarbeiter, die das Feuer beaufsichtigen. Dann ist es unkritisch, dann sollte das auch bei der Leitstelle gemeldet sein. Wenn das Feuer nicht bewacht ist, dann weiß man, jetzt hat man was zu tun.«

Der Luftbeobachter und Feuerwehrmann ist heute mit einem ehrenamtlichen Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern unterwegs – nicht zum ersten Mal. Die beiden sind ein eingespieltes Team.

Jürgen Kusch, Luftrettungsstaffel Bayern:

»Also die Alarmierung, die kommt in der Regel am Vormittag des gleichen Tages entsprechend dem Bild der Wetterkarte und dem Waldbrandindex. Wir sollen dann in der Zeit von 14 bis 18 Uhr fliegen, wenn es am heißesten ist, und fliegen dann. Es kann natürlich auch sein, dass wir aus aktuellem Anlass sofort fliegen müssen.«

Hier brennen zwar keine Bäume, doch auch von einem in Flammen stehenden Sägewerk geht Gefahr für die umliegende Vegetation aus. In diesem Fall sind Feuerwehr und Rettungskräfte schon vor Ort.

Die Regierung in Oberbayern muss immer wieder solche Luftbeobachtungsflüge anordnen. Denn die Waldbrandgefahr ist wieder hoch – vor allem im Süden Deutschlands. Das zeigt der aktuelle Waldbrandgefahrenindex.

In vielen Regionen haben Waldbrände die Einsatzkräfte schon im Frühjahr in Atem gehalten. Eine Herausforderung für die Feuerwehren, in denen vielerorts Ehrenamtliche die Brände löschen, wie hier in Brandenburg.

Amdrew Rosch, Auszubildender:

»Ich war 2019 mit der Brandschutzeinheit in Fichtenwalde gewesen schon, das war mein erster großer Kontakt mit einem großen Waldbrand. Da sind wir mit einem TLF-Zug nachts durch den Wald gefahren und haben Glutnester ausgemacht. Und klar bei der Trockenheit, es wird ja immer trockener, die Wälder sterben, kein Wunder, dass es nur noch brennt. Und irgendwann ist auch unsere Gemeinde groß betroffen. Also Angst ist immer da.«

Weil es immer öfter lange trocken bleibt, ist in Zukunft mit mehr Vegetationsbränden zu rechnen.

Heinz Rudolph, Leiter des Landesschule und Technischen Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz:

»Vorheriges Jahr hatten wir insgesamt über 500 Waldbrände. Wir werden sehen, was die Saison bringt, wie sich das Wetter gestaltet. Zurzeit haben wir ein Langzeithoch und das beschert uns weitflächig Trockenheit. Das lässt nichts Gutes vermuten.«

Ursache für die meisten Waldbrände ist nach Ansicht von Experten der Mensch. Vorsätzliche Brandstiftung, Grillfeuer oder weggeworfene Zigarettenstummel sind laut Forstministerium für 90 Prozent aller Wald- und Flurbrände verantwortlich.

Der Klimawandel tut sein Übriges: Er begünstigt Hitzeperioden und Trockenheit in den Wäldern, verlängert so auch den jährlichen Zeitraum, in dem es leicht zu Waldbränden kommen kann. Feuerwehrleute im ganzen Land bereiten sich deshalb vor: auf häufigere und längere Einsätze in brennenden Wäldern.