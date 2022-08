Umgang mit der Hitze »Tiere sind einfach vernünftiger als wir«

Riedelt: Unsere Tiere machen das, was man jetzt tun sollte: herunterfahren. Die Eisbären sind viel im Wasser unterwegs, liegen gerne im Schatten, ziehen sich zurück und entspannen. Sogar die afrikanischen Tiere passen sich den Temperaturen an. Unsere Erdmännchen beispielsweise sind vorrangig in den Morgenstunden unterwegs. Sie kuscheln gerade auch nicht ganz so viel, wie sie es normalerweise tun würden. Die Flamingos tauchen die Füße im Sambesi ab, unserem Fluss, der durch die afrikanische Themenwelt führt. Und unser Nashorn findet es total toll, zu duschen.