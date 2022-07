In der Algarve näherte sich bei der Stadt Faro ein Brand einem Luxusresort. Auch die portugiesische Nationalautobahn, die Porto und die Hauptstadt Lissabon verbindet, musste wegen der Waldbrände streckenweise gesperrt werden. Auf dem gesamten portugiesischen Festland sind laut Reuters mehr als 2800 Feuerwehrleute und Hunderte Fahrzeuge im Einsatz.

In Spanien finden derweil auch im normalerweise kühleren Norden Ventilatoren reißenden Absatz: So kletterten in Bilbao die Verkaufszahlen nach Medienberichten um mehr als 50 Prozent in die Höhe. In 16 der insgesamt 17 Autonomen Gemeinschaften Spaniens sollte am Donnerstag weiterhin Hitzealarm gelten, in fünf dieser Regionen teilweise sogar Alarmstufe Rot.