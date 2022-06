Im Rest der Republik kann am Mittwoch die 30-Grad-Marke geknackt werden, am wärmsten wird es am Oberrhein. Am Nachmittag kann es an den Alpen gewittern, auch am Donnerstag sind vom Alpenrand bis zum Bayerischen Wald Schauer und Gewitter möglich.

Laut DWD-Prognose bleibt es jedoch hierzulande nicht lange tropisch. Von einer klassischen Hitzewelle könne daher vorerst nicht gesprochen werden, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert.