Nächtliche Weinlese in Spaniens Hitzesommer »Tagsüber würden wir gegrillt«

Eigentlich beginnt die Weinlese in Belmonte de Tajo erst Mitte September, und eigentlich werden die Trauben tagsüber abgeschnitten. Doch im Hitzejahr 2022 ist alles anders.

Marta Morate, Erntehelferin

»Es ist viel angenehmer wegen der Temperatur, denn wenn man müde wird, sinken auch die Temperaturen. Morgens, ab 10.30 oder 11.00 Uhr, kann man nicht mehr hier draußen auf dem Feld sein.«

Javier, Erntehelfer

»Die Nachtarbeit ist viel besser. Es ist nicht so warm. Es sind keine Käfer unterwegs. So gefällt uns die Arbeit viel besser.«

Von Sonnenuntergang bis zwei oder drei Uhr morgens sind die Erntenden zwischen den Reben unterwegs. Winzer Andres Morate kam auf die Idee mit den Nachtschichten, die im Übrigen auch gut für die Weiterverarbeitung der Weintrauben ist.

Andres Morate, Weinbauer

»Der Hauptgrund ist, dass die Menschen unter optimalen Bedingungen arbeiten können. Auch für die Trauben gibt es Vorteile, denn je kühler die im Keller sind, desto weniger müssen wir die Temperatur senken, um sie zu kontrollieren. Davon profitieren wir alle.«

Wie große Teile Europas hat Spanien einen extrem heißen und trockenen Sommer hinter sich – laut dem »Nature Geoscience«-Magazin war es die schwerste Dürre seit 1200 Jahren. Eine Folge der Trockenheit: Waldbrände. Knapp 400 Feuer zerstörten etwa 280.000 Hektar Land. Verbrannte Erde bei Valencia – auch für Landwirte und Weinbauern war dieser Sommer eine extreme Herausforderung. Andres Morate fordert deshalb ein Umdenken.

Andres Morate, Weinbauer

»Wenn wir keine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft betreiben, werden wir in ein paar Jahren keine Bauernhöfe mehr haben. Alles wird stark ausgebeutet, und in der Landwirtschaft gilt wie bei den meisten Dingen: Entweder wir machen sie nachhaltig, oder es wird in einigen Jahren keine Landwirtschaft mehr geben.«

Die Agrarwende – ein Langzeitprojekt. Jetzt mussten die Winzer jedoch erst einmal kurzfristig auf die Hitze und ihre Folgen reagieren – mit Tagschlaf und Nachtschichten mit Kopflampen.